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Ру Тат
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28 октября 2021  13:08
Эвелина Киселёва

Фазлеева назвала объекты Татарстана, которые будут работать в нерабочие дни

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Фазлеева назвала объекты Татарстана, которые будут работать в нерабочие дни
Фото: Султан Исхаков

В нерабочую неделю кафе и торговые центры будут работать по QR-кодам. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель премьер-министра Татарстана  Лейла Фазлеева.

По словам спикера, кафе и рестораны продолжат работу, но только по QR-кодам. Сертификат не нужен при обслуживании навынос, доставке заказов, общественном питании в аэропортах и вокзалах и при банкетном обслуживании.

Предъявив код, татарстанцы старше 18 лет смогут попасть в спортивные центры, бассейны, фитнес-центры и аквапарки.

Для доступа в торговые и торгово-развлекательные центры и объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала больше 150 квадратных метров также нужен QR-код.

#Коронавирус #вакцинация #нерабочие дни
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