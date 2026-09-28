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Экономика 28 сентября 2026 12:26

Фазлеева: Следующий год станет годом инициатив на добрые идеи и начинания

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Фазлеева: Следующий год станет годом инициатив на добрые идеи и начинания
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Объявление следующего года Годом Минтимера Шаймиева – это самое значимое событие в Послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ. Об этом заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«С Шаймиевым связано многое, и это было обозначено в послании. И прежде всего это касается людей. Минтимер Шарипович всегда говорил: все для людей, во имя людей, все для души и от души», – сказала Фазлеева.

В связи с этим она выразила уверенность, что следующий год станет годом инициатив на добрые идеи и начинания.

#Год Шаймиева #Татарстан #Лейла Фазлеева #ПосланиеМинниханова2026
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