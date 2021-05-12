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Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
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Ру Тат
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12 мая 2021  11:28
Алексей Угаров

Фазлеева: Школы Татарстана надежно защищены, несмотря на разный режим охраны

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Образовательные учреждения Татарстана обладают достаточной защитой, поскольку имеют средства оперативной связи с экстренными службами и подготовленный персонал. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

 

«Режим охраны образовательных учреждений осуществляется по-разному, но все объекты в Татарстане оснащены кнопками тревожной сигнализации. Это один из главных способов, который информирует все специализированные службы о необходимости выезда на объект и принятии решения по эвакуации», - сказала Фазлеева.

 

По словам вице-премьера Татарстана в случае нештатной ситуации, важно не столько наличие охраны, сколько грамотность действий сотрудников школы.

 

«Действия персонала отрабатываются в течение всего учебного года и пути эвакуации должны быть знакомы детям и учителям. По данному объекту могу заявить, что дети были знакомы с режимом эвакуации. Речевое оповещение, которое директор сразу включила – это тоже показатель точности действий», - пояснила спикер. 

 

Она напомнила, что при нападении на гимназию №175 вахтер сразу нажала тревожную кнопку и начала уведомлять персонал об угрозе. В это время директор включила речевое оповещение с требованием закрыть помещения классов.

«Действия персонала были грамотными», - подчеркнула вице-премьер.

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