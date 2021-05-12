Фазлеева: Школы Татарстана надежно защищены, несмотря на разный режим охраны

Образовательные учреждения Татарстана обладают достаточной защитой, поскольку имеют средства оперативной связи с экстренными службами и подготовленный персонал. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Режим охраны образовательных учреждений осуществляется по-разному, но все объекты в Татарстане оснащены кнопками тревожной сигнализации. Это один из главных способов, который информирует все специализированные службы о необходимости выезда на объект и принятии решения по эвакуации», - сказала Фазлеева.

По словам вице-премьера Татарстана в случае нештатной ситуации, важно не столько наличие охраны, сколько грамотность действий сотрудников школы.

«Действия персонала отрабатываются в течение всего учебного года и пути эвакуации должны быть знакомы детям и учителям. По данному объекту могу заявить, что дети были знакомы с режимом эвакуации. Речевое оповещение, которое директор сразу включила – это тоже показатель точности действий», - пояснила спикер.

Она напомнила, что при нападении на гимназию №175 вахтер сразу нажала тревожную кнопку и начала уведомлять персонал об угрозе. В это время директор включила речевое оповещение с требованием закрыть помещения классов.

«Действия персонала были грамотными», - подчеркнула вице-премьер.