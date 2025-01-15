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Фазлеева призвала активизировать работу по сохранению истории участия Татарстана в СВО
Госархиву Татарстана следует обратить особое внимание на сохранение истории участия Татарстана в специальной военной операции. С таким поручением на коллегии Госкомитета РТ по архивному делу выступила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
«Уже сегодня стоит задача по созданию истории участия Татарстана в специальной военной операции, сохранении истории наших бойцов, гуманитарной помощи, оказанной республикой в этот период. Она носит колоссальный характер, причем как с финансовой точки зрения, так и человеческими эмоциями», – заявила она.
Вице-премьер подчеркнула, что сегодня наблюдается недостаточное взаимодействие исполнительных комитетов с заместителями, курирующими социальную работу, из-за чего межведомственная работа по сохранению истории СВО затормаживается.
Госкомитет РТ по архивному делу активно оказывает помощь новым регионам страны. В частности, Личичанску были переданы средства хранения документов, компьютерная оргтехника, канцелярские и гигиенические товары, сообщила председатель комитета Гульнара Габдрахманова.
«Нами запланирована разработка проекта постановления кабмина об увековечивании памяти участников СВО и порядка передачи в архивы документов, а также организация работы по созданию архивных фондов и коллекций личного происхождения Героев России (из числа) уроженцев Татарстана и добровольческих организаций», – добавила она.
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