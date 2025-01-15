Фазлеева призвала активизировать работу по сохранению истории участия Татарстана в СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госархиву Татарстана следует обратить особое внимание на сохранение истории участия Татарстана в специальной военной операции. С таким поручением на коллегии Госкомитета РТ по архивному делу выступила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Уже сегодня стоит задача по созданию истории участия Татарстана в специальной военной операции, сохранении истории наших бойцов, гуманитарной помощи, оказанной республикой в этот период. Она носит колоссальный характер, причем как с финансовой точки зрения, так и человеческими эмоциями», – заявила она.

Вице-премьер подчеркнула, что сегодня наблюдается недостаточное взаимодействие исполнительных комитетов с заместителями, курирующими социальную работу, из-за чего межведомственная работа по сохранению истории СВО затормаживается.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госкомитет РТ по архивному делу активно оказывает помощь новым регионам страны. В частности, Личичанску были переданы средства хранения документов, компьютерная оргтехника, канцелярские и гигиенические товары, сообщила председатель комитета Гульнара Габдрахманова.

«Нами запланирована разработка проекта постановления кабмина об увековечивании памяти участников СВО и порядка передачи в архивы документов, а также организация работы по созданию архивных фондов и коллекций личного происхождения Героев России (из числа) уроженцев Татарстана и добровольческих организаций», – добавила она.