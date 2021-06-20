Фазлеева: Фестивали реконструкторов стали сейчас мерилом правды

Фестивали исторической реконструкции, позволяющие воссоздать произошедшие в действительности события, стали сейчас мерилом правды. Такое мнение высказала на открытии третьих по счету военных игр «Элбэдэн» в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня фестивали реконструкции, которые восстанавливают события, являются мерилом правды и рассказом о том, что происходило на самом деле», — заявила Фазлеева.

Гости и участники фестиваля «Элбэдэн» традиционно собрались на родине легендарного защитника Брестской крепости — Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

В ходе фестиваля вниманию публики будут представлены реконструкции событий Великой Отечественной войны: «Форсирование войсками Вермахта реки Западный Буг», «Брестская крепость. Вторжение» и «Брестская крепость. Возвращение».

Специально для фестиваля возведены декорации — копии Восточного форта Брестской крепости, Гавриловского капонира и Кобринских ворот, окопы и блиндажи.

Воссоздание событий пройдет с участием военно-исторических клубов России и Беларуси. В реконструкциях задействованы более 250 реконструкторов, 30 единиц военной техники и авиация.

Кроме того, на фестивале будут показаны выступления десантников, наездников и парашютистов. Также пройдут республиканский фестиваль «Голос Победы — Жину авазы» и республиканский чемпионат по военно-прикладным видам спорта среди молодежи.

Помимо этого, на фестивале организована работа десяти тематических зон. Это «Ретромобиль» с выставкой техники военных лет, «Рио-рита» с обучением танцам 40-х годов, «Военно-полевой госпиталь» с уникальной музейной экспозицией работы госпиталей времен Великой Отечественной войны и многие другие.

Для гостей события подготовлены мастер-классы, интерактивные площадки, сувенирные лавки, фудкорт, фотозоны, оборудован глэмпинг для проживания.