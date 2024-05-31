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Фазлеева: Противостоять детской и подростковой преступности всегда очень сложно
В Казанском институте культуры открылось пленарное заседание научно-практической конференции по теме «Защита прав несовершеннолетних и молодежи как фактор укрепления российского общества». Участие в нем принимают зампремьер-министра РТ, председатель республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева, директор Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Елизавета Демидова-Петрова, прокурор РТ Альберт Суяргулов и другие представители профильных ведомств.
«Сегодня эта проблема приобретает иное звучание, может быть, в какой-то степени даже возвращается в прошлое <…> Я хочу пожелать нам сегодня плодотворной работы, поиска внутренних смыслов и возможных путей решения в очень непростом деле – в противостоянии детской, подростковой, молодежной преступности. А противостоять всегда очень сложно», – отметила Фазлеева, обращаясь к участникам заседания.
В ходе работы участники планируют обсудить возможные подходы к снижению преступности среди детей и подростков, а также способы защиты прав несовершеннолетних.
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