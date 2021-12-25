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Общество
25 декабря 2021  14:32

Фазлеева прокомментировала идею выплат гражданам за вакцинацию от Covid

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Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым высказала свое мнение по поводу идеи выплат гражданам за вакцинацию от коронавируса. 

«Это не совсем правильно. Каждый должен дойти до принятия решения сам», — сказала гостья программы.

Она отметила, что меры стимулирующего порядка обсуждались на совещаниях республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, однако не принимались. 

«Рублем вакцинация не покупалась. Было принято совместное решение и Правительством, и оперштабом, что рублем не совсем корректно <...> Вакцинация — это та услуга, которая бесплатно предлагается населению Российской Федерации. За вакцинацию никто денег у жителей не берет, платить за нее некорректно», — резюмировала Фазлеева.

#коронавирус #лейла фазлеева #массовая вакцинация
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