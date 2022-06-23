Фазлеева: Производство транспорта для речного туризма не должно зависеть от импорта

Сегодня в Зеленодольске обсудили перспективы речного туризма в Татарстане и России, в том числе производство кораблей для маршрута «Великий Волжский путь», проходящего по регионам, через которые протекает Волга.

На выездном заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры вице-премьер РТ Лейла Фазлеева подчеркнула, что импортозамещение — это важный вопрос для всего судостроения.

«Речной туризм для Татарстана как региона, расположенного на воде, очень важен. Мы обсуждали этот вопрос на разных уровнях много раз. Здесь есть две особенно важные позиции. Во-первых, наличие флота. Производство кораблей не должно зависеть от импорта. Во-вторых, это вопрос подготовки специалистов разного уровня, в том числе связанных с туристическим сервисом», — отметила она.

Также Фазлеева подняла вопрос создания инфраструктуры, транспортных развязок для кораблей и тиражирования речного туризма для путешественников.

«Сегодня мы занимались синхронизацией процессов, потому что развитием речного туризма занимаются несколько структур. У нас есть национальная программа и проект „Великого Волжского пути“, но мне тревожно, что сегодня на совещании мы не увидели представителей от исполнительной власти федерального уровня. Мы продолжим этот разговор в Москве», — поделился председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Татарстан вышел с конкретным предложением — создать объединяющую волжскую судостроительную компанию, которая будет принадлежать государству. Если это решение будет принято, то развитие речного туризма на Волге пойдет семимильными шагами, считает Тарбаев.

О татарстанском проекте участникам заседания рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. По его словам, на сегодняшний день состояние пассажирского флота в Татарстане оставляет желать лучшего. Поэтому одной из мер поддержки должно стать обновление кораблей. Так, к 2030 году планируется произвести 27 пассажирских туристических судов, для чего необходимо выделить порядка 18 млрд рублей.

«Мы предлагаем создавать на „Великом Волжском пути“ пилотный кластер по внутрирегиональным и межрегиональным речным перевозкам. У нас должна будет появиться активная транспортная логистика между всеми туристическими центрами. Транспортное плечо небольшое, человек сможет посетить один регион, быстро перебраться в другой, а потом и третий», — пояснил Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что реализация этого проекта может кратно увеличить речной турпоток, а также привести в регионы-участники новых путешественников. В проект «Великого Волжского пути», напомним, входят Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Самарская и Ульяновская области.