Фазлеева призвала ЗАГС Татарстана участвовать в фестивале «Наше время – Безнен заман»

ЗАГСу Татарстана нужно участвовать в фестивале работающей молодежи «Наше время – Безнен заман», так как среди работников сферы множество талантливых молодых людей. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном дню работников ЗАГС, заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уверена, что органы ЗАГС Татарстана могут принять участие в фестивале "Наше время – Безнен заман". Например, мы с вами все вместе можем создать общий хор. Творчество объединяет в нашей с вами постоянной работе. Именно так мы прирастаем новыми навыками и знаниями», – отметила она.

Особенно вице-премьер выделила начальника управления ЗАГС Кабинета министров Татарстана Эльвиру Ахметову, которая, по словам Фазлеевой, великолепно поет.