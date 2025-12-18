news_header_top
Общество 18 декабря 2025 15:39

Фазлеева призвала ЗАГС Татарстана участвовать в фестивале «Наше время – Безнен заман»

ЗАГСу Татарстана нужно участвовать в фестивале работающей молодежи «Наше время – Безнен заман», так как среди работников сферы множество талантливых молодых людей. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном дню работников ЗАГС, заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уверена, что органы ЗАГС Татарстана могут принять участие в фестивале "Наше время – Безнен заман". Например, мы с вами все вместе можем создать общий хор. Творчество объединяет в нашей с вами постоянной работе. Именно так мы прирастаем новыми навыками и знаниями», – отметила она.

Особенно вице-премьер выделила начальника управления ЗАГС Кабинета министров Татарстана Эльвиру Ахметову, которая, по словам Фазлеевой, великолепно поет.

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

