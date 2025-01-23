Фазлеева призвала задуматься о том, что татарстанцы делают для защиты Отечества

Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Год защитника Отечества, а также год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вопросы, связанные с сохранением традиционных ценностей Российской Федерации, особенно важны. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабмина РТ заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Это год, когда мы отдаем еще раз дань уважения тем, кто сегодня обеспечивает и долгое время обеспечивал наше с вами мирное существование. И сегодня участники специальной военной операции продолжают традиции наших прадедов, наших дедов, отцов», — заявила Фазлеева.

Она также отметила, что каждый на своем рабочем месте, пусть даже выполняя юридический запрос, должен соответствовать высоким идеалам, за которые погибали и погибают сегодня верные сыны Отечества.

«Поэтому, коллеги, я прошу еще раз понять, как для каждого из нас 80-летие Победы непосредственно отражается в его рабочей деятельности. И, кроме этого, в этот Год защитника Отечества [подумать], что каждый из нас делает для защитников Отечества и как каждый из нас выступает его защитником», — призвала Фазлеева.

«Каждый из нас сегодня может помочь в защите нашего замечательного Отечества, в защите нашей великой Родины», — заключила вице-премьер РТ.