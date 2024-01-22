Фазлеева призвала создать базу лучших практик сохранения объектов культурного наследия

Необходимо создать картотеку с лучшими практиками по сохранению объектов культурного наследия, реализуемыми в Татарстане. С таким поручением на итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выступила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Мы говорим, что каждый объект культурного наследия притягивает к себе людей. Пусть эти лучшие практики будут доступны для всех руководителей районов и тех, кто работает над тем, чтобы Татарстан развивался и двигался вперед», — отметила спикер.

Вице-премьер добавила, что этой работе не хватает системности. В частности, в этом году наблюдается большая просадка турпотока в Чистополь. В городе расположены огромное количество объектов культурного наследия, однако работа с ними ведется довольно долго.