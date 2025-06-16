Фазлеева пригласила семьи на три площадки казанского Сабантуя 21 июня

Татарский народный праздник Сабантуй пройдет в Казани на трех площадках 21 июня. Об этом напомнила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Накануне 20 июня на Казанском ипподроме пройдут скачки, которые всегда пользуются популярностью у жителей республики. Вечер пятницы – прекрасное время, чтобы прийти на мероприятие всей семьей», – сказала она.

В субботу, 21 июня, в Казани откроются три традиционные площадки – в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Они будут работать с 9 утра и до 16 часов вечера.

«Соревнования всегда вызывают большой интерес жителей и гостей столицы. <…> Приглашаем на мероприятия в удобной обуви и одежде», – добавила Лейла Фазлеева.

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис РТ Рустам Минниханов.