Фазлеева поручила создать Совет по экономике исторических поселений Татарстана

В 2024 году, объявленным в Татарстане Годом научно-технологического развития, особое внимание должно быть уделено экономическим решениям на исторических территориях республики. С таким поручением на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выступила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«В формате научно-методического совета нам сложнее рассматривать экономику исторических поселений. Татарстан может стать одним из пилотных регионов в этом направлении. Я прошу проработать вопрос, связанный с экономической составляющей наших исторических поселений, чтобы появился профильный методический совет на уровне Минэкономики республики», — заявила спикер.

По ее словам, сейчас исторические территории нуждаются в новых экономических решениях. В частности, стоит присмотреться к лучшим практикам, реализуемым в республике. Она привела в пример Елабугу, где уже выстроены соответствующие механизмы работы.

Кроме того, Фазлеева поручила в I квартале 2024 года закончить работу над концепциями устойчивого развития Елабуги и Чистополя, которые являются историческими поселениями федерального значения.

«Я прошу эту историю завершить, работу представить в I квартале для дальнейшего утверждения. Дорога непростая, концепция будет утверждаться Министерством культуры России», — пояснила Фазлеева.

Об итогах работы Комитета РТ по охране объектов культурного наследия в 2023 году рассказал Председатель ведомства Иван Гущин.

«В 2023 году 26 объектов были включены в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Призываю глав муниципальных районов провести у себя инвентаризацию по этому вопросу, чтобы они понимали, как много работы нас ждет ещё впереди», — начал рассказ Гущин.

По его словам, часто наличие исторической ценности объекта становится для инвесторов отталкивающим фактором в связи с имеющимися ограничениями по использованию земли.

«В 2024 году мы планируем провести историко-культурную экспертизу 111 выявленных объектов культуры и археологии. Также важным вопросом остается определение зоны охраны памятника. В прошедшем году были установлены такие зоны для всех объектов ЮНЕСКО в Татарстане, всех территорий в Елабуге и Чистополе», — добавил Гущин.

На этот год предполагается охватить этой работой не менее 120 объектов в Алексеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Мамадышском и Тетюшском районах.