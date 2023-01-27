news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
27 января 2023  15:07
Арсений Каримов

Фазлеева поручила провести работу с населением по защите от телефонных мошенников

news_top_970_100

Несмотря на то, что решению проблемы телефонных мошенников уделено большое внимание, необходимо усилить работу по правовому просвещению населения в этом вопросе, поскольку граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Об этом на итоговой коллегии омбудсмена РТ заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Именно разъяснительная работа по этому направлению будет полезна в рамках правового просвещения населения, чтобы граждане не отправляли финансовые средства неизвестным людям и были более компетентны, какие действия необходимо совершить при звонке якобы из банка», – отметила она.

По ее мнению, необходимо расширить информационное просвещение через аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

#лейла фазлеева #омбудсмен рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное