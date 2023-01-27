Фазлеева поручила провести работу с населением по защите от телефонных мошенников

Несмотря на то, что решению проблемы телефонных мошенников уделено большое внимание, необходимо усилить работу по правовому просвещению населения в этом вопросе, поскольку граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Об этом на итоговой коллегии омбудсмена РТ заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Именно разъяснительная работа по этому направлению будет полезна в рамках правового просвещения населения, чтобы граждане не отправляли финансовые средства неизвестным людям и были более компетентны, какие действия необходимо совершить при звонке якобы из банка», – отметила она.

По ее мнению, необходимо расширить информационное просвещение через аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане.