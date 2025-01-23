Фазлеева поручила «интенсифицировать работу» по созданию агентства знакомств

Обратная связь от населения в части создания в Татарстане агентства знакомств «колоссально позитивная». Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабмина РТ заявила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Сегодня не только взрослые люди не знают и не могут сформатировать свои знакомства, но и молодые люди, студенты формируют этот запрос», — отметила Фазлеева.

В минувшем году Министерство молодежи республики уже начало работу над проектом и провело ряд мероприятий.

«Интенсифицировать эту работу мы точно должны. Это тоже возможно проводить в межведомственном взаимодействии с органами ЗАГС, с Министерством культуры, с „Татмедиа“. Потому что, коллеги, мы нуждаемся все с вами в такой, может быть, медиации, сопровождении, в том числе в формировании коммуникационной связи», — заключила вице-премьер РТ.