Фазлеева поручила уделить особое внимание оказанию помощи семьям мобилизованных в РТ

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В 2023 году нужно уделить особое внимание оказанию помощи семьям мобилизованных. С таким поручением на коллегии уполномоченного по правам человека в РТ выступила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Нужно уделить особое внимание женам, матерям и детям мобилизованных граждан. Мы обязаны обеспечить эти семьи заботой и вниманием. Это касается всех органов власти. Необходимо межведомственное взаимодействие. Четко определены уже все задачи по этому направлению для каждого сектора», – сказала она.

Лейла Фазлеева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зампред Правительства РТ подчеркнула, что необходимо более тесно взаимодействовать с обращениями граждан по вопросам соблюдения прав человека. Для этого необходимо увеличить число проводимых горячих линий по этому направлению, выездов и работе на местах.

«Прямые эфиры, опросы населения, родительские собрания, взаимодействия с населением на местах должны стать не разовыми мероприятиями, а приобрести системный характер», – заявила Фазлеева.

Сария Сабурская Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О работе уполномоченного по правам человека в Татарстане отчиталась омбудсмен РТ Сария Сабурская.

«В прошлом году к нам поступило порядка 7 тыс. обращений, из них более 6 тыс. были взяты нами на контроль. На постоянной основе осуществлялись мероприятия, направленные на защиту прав детей и представителей социально уязвимых категорий населения. Наряду с традиционными формами работы систематически проводились телефонные горячие линии. К нам поступило 409 звонков. Они касались вопросов, возникающих у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, устройства детей в образовательные учреждения, социальной поддержки», – сообщила она.

Также проводилась работа по обеспечению инфраструктуры для инвалидов на социально-спортивных и инженерных объектах и транспорте.