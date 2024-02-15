Фазлеева, Погодин и еще пять татарстанцев награждены медалью Минобороны «За помощь в бою»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генерал-майор медицинской службы Олег Калачев вручил медали Министерства обороны России «За помощь в бою» жителям Татарстана. Церемония прошла в Доме Правительтсва, передает пресс-служба Раиса РТ.

«Награды вручил генерал-майор медицинской службы Олег Калачев за личные заслуги в оказании медицинской помощи в условиях ведения военных действий, а также за успехи в медицинском обеспечении при выполнении боевых задач в области обороны», – сказано в сообщении.

Среди татарстанцев, отмеченных за заслуги, – мать мобилизованного на спецоперацию медицинского работника, руководитель инициативный группы «Тепло рядом – врачам Татарстана» Ирина Горбунова, соучредитель инициативной группы «От сердца для Победы» Олег Акимов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, Олег Акберов, Сергей Погодин, Рамиль Тураев и Рустем Хайруллин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ