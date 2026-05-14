Фазлеева подчеркнула роль Казани как площадки культурного диалога исламского мира

Получение Казанью статуса культурной столицы исламского мира задает основу всей программы мероприятий и наполняет ее конкретным содержанием. Об этом заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, прошедший в центре Казани съезд министров культуры стран ОИС стал ключевым событием, которое определило направления работы на весь год и запустило большую культурную программу.

«Казань – культурная столица исламского мира, и в рамках программы обязательно будут предусмотрены проекты по передаче мастерства от старшего поколения к младшему. Речь идет о сохранении культурного наследия – теме, которую поднимали практически все министры культуры стран исламского мира. Это и сохранение материального и нематериального наследия, и работа с рукописями, которые также будут представлены в рамках проектов, реализуемых в Республике Татарстан и в Казани», – сказала Фазлеева.

Она подчеркнула, что программа года будет охватывать культурные, образовательные и просветительские проекты, направленные на укрепление связей между странами и вовлечение молодежи.

«Конечно, мне очень хочется воспользоваться тезисом одного из выступающих: он сказал о том, что культура – это память и мечта, а где объединяются память и мечта, появляется будущее. Россия – страна, которая всегда открыта к диалогу культур. Все мероприятия будут направлены и нацелены на наши страны», – добавила она.

В завершение Фазлеева поблагодарила федеральный центр и участников форума за совместную работу и подчеркнула, что Казань в рамках нового статуса станет площадкой для сохранения наследия и развития межкультурного диалога.