Фазлеева поблагодарила матерей за поддержку семейных ценностей и национальных истоков

Образ женщины-матери совмещает в себе удивительную нежность и твердость духа. Их мудрость, веру в ребенка, силу и надежность воспевают поэты и художники, заметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, поздравляя татарстанцев с Днем матери.

«Мама — главный человек в жизни каждого из нас. Именно с мамой связаны самые теплые детские воспоминания, наполняющие нашу жизнь особыми теплыми эмоциями, впечатлениями и бескорыстной любовью», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Правительства РТ.

Отдельно она поблагодарила многодетных матерей и матерей-героинь. Именно они вносят значительный вклад в сохранение и поддержание семейных ценностей, национальных истоков и культуры материнства.

«Желаю вам, дорогие мамы, здоровья, счастья, гармонии и семейного благополучия. Пусть близкие окружают заботой, любовью, дети радуют своими свершениями и победами! Пусть каждый день звучит в ваш адрес: „Мама, я люблю тебя!“», — заключила зампред Правительства Татарстана.

Напомним, что ранее жительниц республики поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. В своем телеграм-канале он назвал матерей самыми дорогими людьми в мире и поделился песней на татарском языке, посвященной этому празднику.