Фазлеева: Партнерство власти и НКО – ключевой фактор развития соцсферы Татарстана

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Ключевым фактором успешного развития социальной сферы в Татарстане является партнерство между органами власти и общественными организациями. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сегодня на заседании Общественной палаты РТ в Казани.

В своем выступлении она отметила, что сегодня вся работа социального блока Правительства строится вокруг 309-го указа Президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Одним из важнейших инструментов здесь выступает «Национальная социальная инициатива» (НСИ).

«Некоммерческий сектор – все те общественные организации, которые сегодня оказывают максимально возможное содействие органам власти в части формирования жизненных ситуаций наших граждан. На основе этих жизненных ситуаций, которые, как правило, базируются на каких-то болях, проблемах, – решать и действовать с точки зрения либо модернизации тех или иных услуг, либо изменения тех или иных видов помощи», – сказала она.

Говоря о национальной социальной инициативе, она заметила, что нужно уделить внимание проекту «Регион для людей».

«Это работа совместная в рамках совета по качеству жизни, который как раз отсылает нас к жизненной ситуации, к оказанию услуг органами государственной власти на основе экспертизы некоммерческого сектора и анализа Общественной палаты Республики Татарстан», – пояснила Фазлеева.

По словам спикера, одним из главных показателей эффективности станет рейтинг качества жизни в регионах РФ. Он напрямую зависит от удовлетворенности жителей республики социальными процессами.

«Общественная палата должна стать центром сбора обратной связи. Это важнейший элемент социальной политики. Мы должны четко понимать, насколько жители довольны тем, что мы делаем на местах», – подчеркнула Фазлеева.

Среди стратегических задач на год вице-премьер РТ отметила развитие социального предпринимательства. По ее мнению, потенциал республики в этом направлении еще не исчерпан. Также Фазлеева затронула тему патриотического воспитания, выразив уверенность, что оно невозможно в отрыве от традиционных российских ценностей.

Завершая выступление, Лейла Фазлеева призвала общественников к прямому и честному обмену информацией.

«Правительство Татарстана всегда открыто для взаимодействия. Каждый из вас может прийти и обсудить свой проект. Но и я прошу от вас оперативно информировать нас о проблемных вопросах. Межведомственный обмен информацией – наша ключевая задача», – заключила она.