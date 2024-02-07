Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева объяснила, почему год семьи в России объявили во второй раз. Об этом она сказала во время прямого эфира.

«Мы знаем, что 2024-й - это отличающийся от 2008-го год, поэтому появляются практики, появляется опыт, и опыт 2008 года в работе используется. Все те задачи, которые ставились тогда, также трансформированы и есть в 2024 году. Но с тем условием, что жизнь изменилась, на это обращают внимание все учреждения. Запрос есть на сохранение института семьи. Сегодня очень многие взрослые обращаются с вопросом, как сохранить семью, как воспитывать детей. И это еще раз говорит о том, что все пытаются сохранить семью как социальный институт», - объяснила Фазлеева.

Вице-премьер отметила, что год семьи не дает мгновенных результатов. Введение мер, связанных с семьей и детством, таких как материнский капитал, выплаты семьям, тоже дали свой эффект постепенно. В 2008 году Россия была в росте демографических показателей, в Татарстане также регистрировали естественный прирост населения в этот период.

«Если говорить о том, какое изменение произошло, то мы точно можем сказать, что в республике Татарстан за 10 лет в два раза увеличилось количество многодетных семей. Сегодня их более 50 тыс., а было 24 тыс.», - сказала Фазлеева.

В Татарстане запустили сайт family-tatarstan.ru, посвященный году семьи. Это портал для семей республики, где можно найти информацию о всех мерах поддержки для всех категорий семей, а также афишу мероприятий и анонсы конкурсов в год семьи.