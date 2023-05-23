Фазлеева об отдыхе на черноморском побережье: «Спад был, но спрос восстановился»

Во время летних каникул около 5,3 тыс. детей из Татарстана отдохнут в лагерях на черноморском побережье. В связи с проведением СВО некоторый спад спроса на путевки в Крым был, но сейчас ситуация изменилась. Об этом рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Казани.

«Приостановка деятельности лагеря в Крыму не планируется. Было некоторое снижение интереса к лагерям, находящимся на Черном море. Приобретение путевок в лагеря на черноморском побережье носят такой характер, что чем ближе к сезону, тем выше спрос на путевки. Спад был, но сейчас спрос восстановился», – сказала она.

Спикер добавила, что введенный указом Президента России в Крыму режим «среднего уровня реагирования» не предусматривает отмену летнего отдыха. Однако необходимо строгое выполнение всех необходимых требований со стороны сервисных служб по обеспечению безопасности детей как в Крыму, так и в Татарстане, заметила Фазлеева. По ее словам, детские оздоровительные лагеря имеют всю необходимую инфраструктуру для обеспечения полноценного безопасного отдыха несовершеннолетних.