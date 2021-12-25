Фазлеева об антиваксерах: Время их убедит

Действия, предпринятые руководством Татарстана и России для предотвращения распространения коронавируса, докажут свою состоятельность в будущем и будут ответом для антиваксеров. Такое мнение заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева выразила в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Они [противники вакцинации] есть, они будут. С ними нужно разговаривать. От них не надо прятаться. Время их убедит в том, что эти решения и действия были верными и правильными — решения, принятые Президентом Республики Татарстан, решения, принятые Правительством республики, оперативным штабом, Правительством Российской Федерации, Президентом [России]», — посчитала гостья программы.

По ее мнению, противники вакцинации уже поняли, что ограничительные меры и обязательная вакцинация уже работают.

«Антиваксеры это поняли, просто флаг бросать не очень удобно», — резюмировала она.