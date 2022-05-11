Фазлеева об анонимных звонках в школы: «Это большая трагедия, здесь нет места шуткам»

Почтить память погибших детей и учителей казанской гимназии №175 приехала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Сегодня здесь в годовщину нападения на школу Фазлеева встретилась с родителями погибших и возложила вместе с ними цветы в саду памяти.

«Этот день очень тяжелый не только для родителей погибших детей и учителей, но и для всех нас. Вы знаете, что после трагедии на территории школы появился сад памяти. Именно здесь вместе с родителями и близкими родственниками мы будем вспоминать погибших», – рассказала журналистам Фазлеева.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Этим утром в СМИ появилась информация о том, что во многие казанские школы поступили анонимные звонки. Якобы здания учебных учреждений заминированы. На места оперативно выехали все спецслужбы, во многих школах были отменены уроки.

«Каждое сообщение отрабатывается специалистами МВД, здравоохранения. Есть определенный регламент взаимодействия. Но, может быть, сегодня эти люди поймут, что это большая трагедия и шутить над этим нельзя», – отметила заместитель Премьер-министра РТ.