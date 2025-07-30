Фазлеева об «Абилимпикс» в Казани: Это уникальный и очень теплый проект

Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, выступая на брифинге в Доме Правительства РТ, назвала Чемпионат по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» уникальным и очень теплым проектом. Недавно это мероприятие завершилось в Казани.

«Уникальный проект, проведенный в Татарстане по поручению Президента России Владимира Путина. Выступление каждого участника спецоперации, каждого ветерана было очень ярким. Они представляли 79 регионов России. Проект очень теплый, направленный на то, чтобы обеспечить успешную социализацию и адаптацию участников СВО, получивших инвалидность и военные травмы», – сказала она.

По данным Фазлеевой, адаптация и трудоустройство – главные направления работы, проводимой сегодня с ветеранами СВО.

«Эти парни прошли многое. Наша совместная задача – быть рядом с этими сильными и мужественными парнями. <…> Каждый участник стал историей Татарстана», – заметила Фазлеева.

Организаторы чемпионата – Минпросвещения России и Правительство РТ при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций РТ, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».

Чемпионат «Абилимпикс» прошел в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».