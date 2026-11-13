Фазлеева о проекте «Путь с героем»: каждый из нас пережил особые эмоции

В Казани завершился проект «Путь с героем» с участием ветеранов СВО. Конечной точкой маршрута стал центр «Эрмитаж-Казань», в котором для участников подготовили небольшой праздничный концерт и где с теплыми словами к ним обратилась вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Сегодня каждый из нас проживал особенные эмоции от встречи с родным городом, от встречи с людьми, с ребятами, которые стояли и стоят на защите интересов и ценностей нашей Родины», – отметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что многие из ребят, сидящих в зале, уже представляют военные учреждения, расположенные в Татарстане. Я благодарю вас за службу!», – обратилась она к ним.

Одним из самых ярких событий мероприятия стал показ видеороликов о сегодняшнем проекте, в которых отразились самые важные моменты всего проекта.

«Пусть они будут для вас как напоминание о дне, который посвящен вам, посвящен людям, живущим в этом городе и республике, и всем защитникам Отечества», – заключила Фазлеева.

Отметим, что проект «Путь с героем» объединил ветеранов специальной военной операции, членов семей героев, школьников и студентов в новом формате городских экскурсий. Вместе с профессиональными экскурсоводами ветераны СВО выступили проводниками по историческим местам Казани и поделились личными историями и опытом.