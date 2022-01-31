Фазлеева: Нужно оказывать адресную помощь молодым людям в трудной жизненной ситуации

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева обозначила основные векторы развития молодежной политики на 2022 год. Среди них — решения демографических проблем, популяризация патриотизма и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Таким мнением она поделилась на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ.

«Первый момент — это демографические задачи, куда входят вопросы сохранения жизни и здоровья, качества этого здоровья, привлечения молодых людей не только из Татарстана. Второй момент — помощь и содействие тем молодым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для нас этот вопрос является ключевым. Обязательно [необходимо] адресно помогать им. И третий момент — это формирование патриотизма. Это история, связанная с работой молодых людей на территории Татарстана. Все эти моменты одинаково важны», — отметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что все задачи молодежной политики могут решаться только при условии межведомственного взаимодействия. По ее словам, нужно объединить усилия, чтобы вместе с молодежью прийти к нужному результату.

О результатах работы Минмолодежи в 2021 году отчитался глава ведомства Тимур Сулейманов. Он также отметил основные направления работы, которые перечислила Лейла Фазлеева, и при этом подчеркнул, что впереди у ведомства еще много дел.

«Говорить о том, что нас устраивают те достижения, которые есть в молодежной политике, преждевременно, потому что мы видим большой фронт работы по широкому спектру направлений. Это и инфраструктура объектов молодежной политики, которая должна работать более интенсивно в межведомственном плане, и работа в культуре, спорте, образовании и так далее. Также нужно разрабатывать стандарты деятельности объектов молодежной политики», — заявил Сулейманов.

Кроме того, министр уделил отдельное внимание подготовке кадров и разработке профессиональных стандартов для объектов молодежной политики.

Сулейманов добавил, что нужно улучшать и коммуникацию с молодежью. По его словам, в Татарстане есть много инициативных молодых людей, но не все они знают о тех возможностях и мерах поддержки, которые сейчас существуют в республике.

Помимо этого, глава Минмолодежи РТ рассказал о грядущих программах реновации центров психолого-педагогической помощи и детских лагерей, а также о мероприятиях, запланированных на 2022 год.

В конце заседания коллегии Фазлеева и Сулейманов наградили работников сферы молодежной политики в Татарстане, которые внесли большой вклад в развитие отрасли в 2021 году.