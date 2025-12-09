Фазлеева назвала города РТ, которые могут получить статус города трудовой доблести

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане есть несколько городов, которые будут представлены конкурсной комиссии, отвечающей за присвоение статуса города трудовой доблести. Об этом на брифинге в Кабинете министров республики сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Ведётся работа по Кукмору, Чистополю, Елабуге и Бугульме. Это огромный объем документации, который представляется конкурсной комиссии. Учитывая заслуги, боевой и тыловой опыт, накопленный этими городами, хочется, чтобы звание было присвоено», – подчеркнула она.

По словам Фазлеевой, в первую очередь речь идет о Кукморе и Чистополе. В Кукмор были эвакуированы множество гражданских лиц. Кроме того, город поставлял одежду на фронт. Чистополь стал местом для эвакуации интеллигенции, пояснила вице-премьер.

На сегодняшний день в Татарстане имеются два города трудовой доблести – это Казань и Зеленодольск.