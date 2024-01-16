Фазлеева назвала главное условие, при котором туристы будут возвращаться в Татарстан

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Ключевая задача туристической отрасли Татарстана – создать такие условия, благодаря которым путешественники будут возвращаться в республику снова и снова. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Татарстан – один из ведущих центров туристической отрасли страны. Но вместе с тем, мы не должны расслабляться. Те, кто приезжают к нам, ждут высокого качества продукта, который удивит, вдохновит, впечатлит и еще раз вернет гостей в республику. Задача сделать так, чтобы туристы возвращались, остается приоритетной именно с точки качества предоставляемого продукта», – отметила спикер.

Она подчеркнула, что важным вопросом в этой связи становится подготовка кадров для отрасли. Именно работа по этому направлению станет одной из ключевых задач текущего года.

«Мы точно понимаем, что ряд профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений готовят специалистов, но думаю, что нам нужно собраться еще раз и определиться с конкретными задачами, которые мы можем реализовать и масштабировать», – добавила вице-премьер.

Одним из способов решения проблемы кадрового голода призваны стать «уроки гостеприимства», когда в школах рассказывают и обучают специальностям туристской сферы, добавил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Особенно в период высокого сезона требуется больше персонала. У Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан есть положительный опыт решения этого вопроса. Коллеги проводят уроки в школах и привлекают к работе в кафе и ресторанах школьников старших классов. Мы видим своей задачей оказание содействия в масштабировании этого опыта и распространении его на другие туристические объекты», – сообщил Иванов.

Также он рассказал об итогах работы туристской отрасли в Татарстане в этом году и поделился планами на следующий. Среди самых масштабных целей – яхтенная марина в Лаишево, развитие Великого Волжского пути и инфраструктура для автопутешественников в связи с открытием трассы М12.

«Очевидно, что с появлением трассы М12 увеличится турпоток не только в те районы, по которым проходит эта дорога, но и в те, которые располагаются неподалёку. Для направления туристов в эти локации необходимо развивать систему туристской навигации. Уже сейчас ощущается её нехватка в Зеленодольском, Камско-Устьинском, Мамадышском районах. Открытие трассы М12 – это поистине эпохальное событие, которое открывает новые перспективы для развития туризма в Республике Татарстан», – добавил Иванов.

Завершилась коллегия церемонией награждения тех, кто внес большой вклад в развитие туристической отрасли Татарстана.