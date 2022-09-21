Фазлеева на Kazan Digital Week: Вопрос информационной безопасности детей остается главным

На пленарных заседаниях форума Kazan Digital Week обсуждается большое количество вопросов социальной политики. Обеспечение информационной безопасности детей в Сети — ключевая проблема, которая сегодня беспокоит многих, отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на полях форума.

«Каждый из нас должен понимать, как сформировать безопасное пространство в интернете, как защитить свои вклады и, прежде всего, защитить информацию, которая есть у наших детей. Это на сегодняшний день ключевой вопрос, который беспокоит родительское и педагогическое сообщество», — сказала она.

По мнению вице-премьера Татарстана, в рамках работы Kazan Digital Week, который с каждом годом обрастает все новыми и новыми площадками, к пониманию актуальности и необходимости решения вопросов кибербезопасности будут возвращаться еще не раз.