Фазлеева на «Политкухне»: Самое большое искусство — любить ребенка без гиперопеки

Гостем финальной серии первого сезона подкаста «Политкухня» стала Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан. С ведущей Алиной Гималтдиновой она обсудила плюсы и минусы ЕГЭ, акценты в воспитании детей, а также рассказала, какой в реальной жизни — за рамками видео- и фотообъективов — Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Вице-премьер призналась, что очень любит готовить и даже нередко встречается с друзьями, чтобы не только пообщаться, но и приготовить что-то вкусное. Поделилась Лейла Ринатовна и воспоминаниями о своем детстве.

«Абсолютно точно ребенок формируется из любви. И самое больше искусство — это любить своего ребенка, любить не сверхлюбовью и гиперопекой. А любить и радоваться каждому его успеху и неуспеху, в том числе. Вместе переживать, вместе страдать, вместе радоваться и вместе идти вперед. Мои родители и моя бабушка делали ровно так, чтобы мне было комфортно», — рассказала Фазлеева, отметив, что все это она задействует в воспитании своих детей.

«Все, что делают сегодня молодые люди, меня завораживает, — признается гостья „Политкухни“. — Мне кажется, у нас сейчас умнейшее молодое поколение».

В продолжении беседы на «Политкухне» затронули тему образования в целом и роль ЕГЭ в частности.

«Мы сегодня видим хорошие результаты детей в республике и Российской Федерации. ЕГЭ с этой точки зрения дает возможность поступить в любой вуз страны, что было изначально преференцией ЕГЭ. Чего не хватает ЕГЭ с точки зрения педагогического сообщества? Это личности ученика. Когда он пишет сочинение и раскрывает себя, мы говорим о широком кругозоре, говорим, что ребенок подкован не только в вопросах-ответах, а умеет размышлять, рассуждать. В ЕГЭ сейчас вносятся изменения, связанные с творчеством, возможность поразмышлять, порассуждать. Эта процедура, если будет существовать, будет совершенствоваться», — уверена Фазлеева.

Своим учителем в Правительстве Татарстана она называет Премьер-министра Алексея Песошина, которому удалось привить ей любовь к аналитике и цифрам. Сегодня работа Фазлеевой сосредоточена на аналитике и проектах, где она активно взаимодействует с людьми.

Также гостья студии рассказала, какой в жизни Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Для Рустама Нургалиевича семья и женщина — незыблемые истории человечества. Какой он? Это тотальный контроль. И своих действий, и действий сотрудников, тех, кто сегодня представляет органы исполнительной власти республики. Это внимательный контроль», — подчеркнула она.

В работе Раис предпочитает решения простые, лаконичные и четкие, отмечает гостья «Политкухни», с уважением к истории своей республики, к национальным корням, традициям и устоям всех народов, которые сегодня живут в Татарстане. «Я стараюсь делать свою работу хорошо. Но я точно знаю, что, если бы сейчас Рустам Нургалиевич нас услышал, он бы мне сказал: „А ты не старайся, ты делай!“» — говорит Лейла Фазлеева.

Последней темой выпуска стал Год семьи и его завершение. «В процессе Года семьи нарабатываются практики взаимодействия с гражданами РТ и РФ. Реализуются инициативы граждан и некоммерческих общественных организаций, нарабатываются практики. Любой такой год <...> всегда связан с накоплением наследия», — отмечает Фазлеева. Наработанные практики и опыт станут основой для политических решений в ближайшем будущем, но самое главное — многие граждане стали задумываться о семье, о том, какая она может быть, что необходимо российским семьям и для популяризации института семьи, уверена вице-премьер.

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