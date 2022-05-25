Фазлеева на форуме «Женщины в бизнесе»: Участницы ломают стереотипы о бизнес-леди

В Казанском институте культуры прошел круглый стол «Открытый диалог. Женщины в бизнесе: вызовы и возможности в эпоху перемен». Участницы — все они ведут предпринимательскую деятельность — рассказали о своем опыте и обсудили перспективы для бизнес-леди в современных реалиях.

«Очень интересный форум, который связывает между собой понятие женщины и бизнеса. Многие до сих пор живут стереотипами, что у женщин не все получается, однако участницы форума опровергают это суждение», — заявила журналистам заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Цель мероприятия — создать площадку для оказания поддержки бизнес-проектам, а также генерации новых идей и реализации совместных проектов.

В начале для гостей провели экскурсии по институту культуры — они познакомились с последними работами студентов учебного заведения и посетили новые учебные аудитории, музей и лаборатории.

На круглом столе участники обсудили тему «Роль женщин в развитии креативных индустрий» с представителями делового сообщества и некоммерческого сектора Татарстана.

Учредитель и генеральный директор инвестиционно-торговой компании «Реми-Линг» Инга Легасова поделилась, что ведение бизнеса женщиной в корне отличается от работы мужчин.

«Если женщина принимает мужскую манеру поведения, то у нее постоянно будут шероховатости и недочеты. При ведении своего бизнеса я в первую очередь отталкиваюсь от того, что я женщина, и это помогает мне находить новые ресурсы», — заявила она.

Легасова пояснила, что психологически женщина может очень легко попросить помощи у мужчины и последний, скорее всего, не откажет, в то время, как сами мужчины с огромным трудом могут попросить у кого-либо помочь. Она добавила, что если принять мужскую манеру ведения дел, то в тебе начнут видеть конкурента и постараются «задавить».

В конце первой половины мероприятия участников круглого стола пригласили на небольшой концерт от творческих коллективов института культуры. Гости смогли насладиться вокальными и хореографическими композициями студентов, а также оценить дизайнерскую одежду от участниц форума во время дефиле. После перерыва участники форума продолжили обсуждение.