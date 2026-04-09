Фазлеева: «Культурный код Татарстана – это эмоция»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на проходящем в Казани Российском венчурном форуме заявила, что культурный код республики и всей России строится на эмоциях. Однако, по ее словам, убедить инвесторов вложиться в эмоцию – задача непростая.

«Мы сегодня говорим о том, чтобы нам доверились и вложились в эмоцию. Это всегда очень сложно. Мы очень любим поговорить об эмоциях. Но при этом, когда речь идет о том, что эмоция в каком-то прекрасном изделии, а затем мы хотим, чтобы это изделие масштабировалось, нам не всегда доверяют и не хотят вкладывать деньги, рисковать», – пояснила свое наблюдение Фазлеева.

Вице-премьер РТ отметила, что республика только начинает путь в сфере креативных индустрий и что на этом пути будут барьеры и опыт, который придется осмысливать. При этом Кабинет министров Татарстана, заверила она, абсолютно открыт к взаимодействию.