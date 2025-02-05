Фазлеева: Казанская и Татарстанская научные школы известны во всем мире

В Татарстане созданы все условия для работы молодых ученых, поэтому республике удается сохранить кадры в научной сфере. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«В Российской Федерации была, есть и остается качественная наука. И Казанская научная школа, и Татарстанская научная школа известны во всем мире», – подчеркнула Фазлеева.

«Вы правильно говорите, и к нам приезжают. Количество защищенных специалистов, в том числе дружественных стран, которые взаимодействуют с республикой, оно тоже по показателям не уменьшается, а в некоторых случаях даже увеличивается», – добавила она.

Доля аспирантов, защитившихся до 35 лет и оставшихся в республике, стабильно находится на уровне 84–86%.

Фазлеева также напомнила, что в 2024 году было выделено около 28 млн рублей для обеспечения субсидий 50 молодым ученым на приобретение жилья.