Фазлеева: Казань много значит для тюркского мира, особенно для его литературы

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань очень много значит для тюркского мира, в том числе для его богатой многожанровой литературы. Об этом заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сказала на встрече с участниками Международного тюркского литературного фестиваля им. Мухаммадьяра, которая прошла в Доме Правительства РТ.

Вице-премьер отметила, что именно в Казани были напечатаны первые книги казахских классиков Абая Кунанбаева, Магжана Жумабаева, Сакена Сайфуллина, чувашский поэт Михаил Сеспель начинал свой творческий путь в нашем городе, а народный поэт Чувашии Педер Хузангай родился и вырос в Татарстане.

«Отрадно, что в последние годы наши взаимоотношения развиваются. Издаются перекрестные антологии, проходят совместные мероприятия, встречи, в том числе в рамках Дней культуры. Мы, безусловно, заинтересованы в продолжении и развитии этого сотрудничества», — сказала Фазлеева.

Участники встречи обсудили развитие региональной литературы, поддержку молодых талантливых писателей, а также обмен опытом в области проведения литературных проектов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Международный тюркский литературный фестиваль им. Мухаммадьяра проходит 21-24 мая. В нем принимают участие литераторы и издатели из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и ряда российских регионов: Башкортостана, Якутии, Чувашии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Фестиваль носит имя выдающегося татарского поэта, философа и общественно-политического деятеля Мухаммадьяра, который жил и творил в Казани в первой половине XVI века. Инициативу провести в Казани подобное событие поддержал Раис республики Рустам Минниханов.