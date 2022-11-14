Фазлеева: Власти Татарстана должны помогать креативной молодежи с проработкой идей

Идей, инициатив и проектов у татарстанской молодежи очень много, но власти должны помочь с их проработкой, на что и направлен республиканский форум «Наш Татарстан. Территория возможностей». Таким мнением по итогу обхода выставки, представленной на мероприятии, поделилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«У каждого проекта на выставке уже есть реализация и перспектива стать масштабнее. Это говорит о том, что они развиваются. Наша молодежь способна творить и креативить. Идей и инициатив много, но им важна проработанность», — отметила Фазлеева.

«Мастер-классы и лекции на форуме связаны именно с этим. В частности, они посвящены тому, как правильно заполнить документы, оформлению проекта для грантового конкурса и так далее. Это те вещи, которые инициативному человеку нужно знать», — добавила она.

Вице-премьер также подчеркнула, что проекты татарстанской молодежи охватывают очень многие сферы жизни, в том числе культуру, экологию и экономику.

Фазлеева осмотрела выставку молодежных проектов и опробовала компьютерный симулятор по управлению дроном.

Сквозной темой форума в этом году стало формирование инклюзивного общества в Татарстане. В связи с этим было представлено много проектов на эту тему, а также состоялось заседание инклюзивного совета при Минмолодежи РТ.

«Форум „Наш Татарстан. Территория возможностей“ проводится с 2009 года. Он призван отвечать актуальному запросу молодежи. Это площадка для инициативных молодых людей, где они могут найти единомышленников и получить поддержку. Кроме того, это место для их личностного роста. Они не просто решают социально значимые проблемы, но и приобретают важный опыт организации проектов и программ», — заметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

На форуме также были объявлены победители конкурса грантов Росмолодежи. По оценке Сулейманова, Татарстан получил больше всего средств среди регионов страны — примерно 6 млн рублей на реализацию 19 инициатив.