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Фазлеева: «Детских травм было бы в разы меньше, если бы родители были внимательнее»
Сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева побывала ДРКБ. Поводом стало подведение итогов работы Госсовета в сфере социальной политики, здравоохранения и волонтерства по теме «Детский травматизм и детская смертность от разных причин».
«Количество таких травм могло бы быть в разы меньше, если бы было тотальное внимание к детям со стороны родителей. Здесь принимают детей, которые чуть не утонули, которые выпали из окна, которые попали в аварию и не были пристегнуты в кресле. Соответственно, это наша с вами большая родительская ответственность и ответственность органов власти, медиков и СМИ», – сказала Фазлеева.
Встреча с журналистами в ДРКБ стала первой в серии «Татарстан – республика достижений», посвященных завершению срока работы Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва.
Журналистам продемонстрировали мощности лечебно-диагностической базы медучреждения, которая позволяет в кратчайшие сроки поставить самые сложные диагнозы.
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