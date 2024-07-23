Фазлеева: «Детских травм было бы в разы меньше, если бы родители были внимательнее»

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева побывала ДРКБ. Поводом стало подведение итогов работы Госсовета в сфере социальной политики, здравоохранения и волонтерства по теме «Детский травматизм и детская смертность от разных причин».

«Количество таких травм могло бы быть в разы меньше, если бы было тотальное внимание к детям со стороны родителей. Здесь принимают детей, которые чуть не утонули, которые выпали из окна, которые попали в аварию и не были пристегнуты в кресле. Соответственно, это наша с вами большая родительская ответственность и ответственность органов власти, медиков и СМИ», – сказала Фазлеева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Встреча с журналистами в ДРКБ стала первой в серии «Татарстан – республика достижений», посвященных завершению срока работы Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва.

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