news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 11:46

Фазлеева: «День республики объединяет поколения и сохраняет традиционные ценности»

Читайте нас в
Телеграм

В День Республики Татарстан, 30 августа, подведут итоги сразу нескольких масштабных программ, инициированных Раисом РТ Рустамом Миннихановым: фестиваля «Куршефест», проекта «Лето в Татарстане» и республиканской программы «Наш двор». Об этом на брифинге сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Впервые мы объединили все мероприятия единой повесткой, единым содержательным поводом, выступая за сохранение традиционных ценностей. Это объединяет жителей городов и сел, взрослых и детей, старшее поколение – всех, кто любит свою республику и хочет участвовать в жизни своих дворов, улиц и парков», – подчеркнула Фазлеева.

Она отметила, что на подведении итогов в День республики проекты не завершатся – их реализация продолжится и в сентябре.

Кроме того, вице-премьер РТ подчеркнула значительные инфраструктурные изменения, произошедшие благодаря этим программам. В частности, благоустройство дворов по проекту «Наш двор» и обновление парков и скверов создают новые возможности для проведения культурных и общественных мероприятий, а также повышают качество городской среды.

«День республики – это еще один повод говорить о традиционных ценностях, передавать их от старшего поколения младшему, объединяясь на благо своей республики, своего города, своего родного дома», – добавила Лейла Фазлеева.

#день республики татарстан #Лейла Фазлеева
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025