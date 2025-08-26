Фазлеева: «День республики объединяет поколения и сохраняет традиционные ценности»

В День Республики Татарстан, 30 августа, подведут итоги сразу нескольких масштабных программ, инициированных Раисом РТ Рустамом Миннихановым: фестиваля «Куршефест», проекта «Лето в Татарстане» и республиканской программы «Наш двор». Об этом на брифинге сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Впервые мы объединили все мероприятия единой повесткой, единым содержательным поводом, выступая за сохранение традиционных ценностей. Это объединяет жителей городов и сел, взрослых и детей, старшее поколение – всех, кто любит свою республику и хочет участвовать в жизни своих дворов, улиц и парков», – подчеркнула Фазлеева.

Она отметила, что на подведении итогов в День республики проекты не завершатся – их реализация продолжится и в сентябре.

Кроме того, вице-премьер РТ подчеркнула значительные инфраструктурные изменения, произошедшие благодаря этим программам. В частности, благоустройство дворов по проекту «Наш двор» и обновление парков и скверов создают новые возможности для проведения культурных и общественных мероприятий, а также повышают качество городской среды.

«День республики – это еще один повод говорить о традиционных ценностях, передавать их от старшего поколения младшему, объединяясь на благо своей республики, своего города, своего родного дома», – добавила Лейла Фазлеева.