Фазлеева: «Численность научных сотрудников в РТ достигла максимума с 1999 года»
Численность научно-исследовательского персонала в Татарстане достигла максимума в новейшей истории республики. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Численность научно-исследовательского персонала достигла максимума в новейшей истории Татарстана, порядка 16,5 тыс. человек. В последний раз такого количества мы достигали в 1999 году», – заявила она.
Татарстан удерживает первое место в индексе зрелости системы управления научно-технологического развития, добавила она.
Напомним, 2022-2031 годы в России объявлены Президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий.