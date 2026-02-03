news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 февраля 2026 13:10

Фазлеева: «Численность научных сотрудников в РТ достигла максимума с 1999 года»

Читайте нас в
Телеграм
Фазлеева: «Численность научных сотрудников в РТ достигла максимума с 1999 года»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Численность научно-исследовательского персонала в Татарстане достигла максимума в новейшей истории республики. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Численность научно-исследовательского персонала достигла максимума в новейшей истории Татарстана, порядка 16,5 тыс. человек. В последний раз такого количества мы достигали в 1999 году», – заявила она.

Татарстан удерживает первое место в индексе зрелости системы управления научно-технологического развития, добавила она.

Напомним, 2022-2031 годы в России объявлены Президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий.

#Лейла Фазлеева #наука
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от поставок российской нефти

Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от поставок российской нефти

2 февраля 2026