Фазлеева будет лично курировать ситуацию с аварийными историческими объектами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на заседании коллегии Комитета по охране культурного наследия заявила, что берет на личный ежеквартальный контроль ситуацию с 184 памятниками, которые находятся в аварийном состоянии.

«184 – это не финал. У нас с вами в ходе инвентаризации объекты будут прибавляться, а раз будут прибавляться, то, соответственно, проблемы в этом ключе будут также добавляться. Правительством Российской Федерации обозначены очень жесткие рамки выполнения данной инвентаризации и результатов работы субъектов Российской Федерации по этому направлению», – подчеркнула она.

Раз в квартал она будет заслушивать доклады по теме от сотрудников Комитета по охране ОКН и глав муниципальных районов.

Комитету она также поручила обеспечить ежеквартальный мониторинг ситуации с бесхозными объектами с привлечением глав районов.