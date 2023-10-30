Фазлеева: Акции ко Дню памяти жертв политических репрессий призваны научить сопереживанию

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День памяти жертв политических репрессий — это скорбный день памяти о людях и событиях трагических лет в истории нашей страны. Об этом в своем обращении сказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«28 томов Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан бережно хранят имена 54 727 репрессированных, с которых навсегда снято клеймо „враг народа“. В тюрьмах, лагерях, ссылках, в тяжелейших условиях эти люди сохранили свои лучшие человеческие качества, веру в людей и любовь к Родине!» — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Фазлеева подчеркнула, что задача нынешнего поколения — сберечь память о каждом факте, человеке и передать ее детям и внукам, не допустить ни малейшей фальсификации страниц нашей истории.

Тематические мероприятия и акции, проводимые 30 октября, направлены на сохранение памяти и призваны научить молодое поколение сопереживать, извлекать значимые жизненные уроки из истории России.

«Долгих лет жизни и доброго здоровья всем, кто пережил несправедливые обвинения и при этом сумел сохранить в себе патриотизм, человечность и чувство собственного достоинства. Благополучия, бодрости духа и мира Вам и Вашим близким», — заключила Фазлеева.