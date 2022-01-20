Фазель опроверг слухи о проведении хоккейного турнира Олимпиады летом

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель назвал фейком перенос хоккейного турнира Олимпиады в Пекине на лето. Об этом он сообщил в беседе со «Спорт-Экпрессом».

«Я первый раз слышу об этом, — сказал Фазель. — Я даже не знаю, что сказать. Как говорит Дональд Трамп — фейковая новость. У меня нет социальных сетей. Я не слежу за тем, что происходит там. Но никакого официального заявления нет».

Он рассказал, что в настоящее время все команды готовятся к Олимпиаде, несмотря на сложную обстановку по «омикрону».

«Уже на следующей неделе люди начнут вылетать в Китай. Идет четвертая волна. Уверен, что Правительство Китая предпримет все меры предосторожности», — заметил почетный президент ИИХФ.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран, включая восемь хоккеистов казанского «Ак Барса» и троих из нижнекамского «Нефтехимика».