Фаяз Шакиров: «Казаньоргсинтез» почти вдвое снизил воздействие на окружающую среду»

«Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) в этом году завершит модернизацию системы возврата побочных газов на производстве полиэтилена. Проект направлен на снижение объема парниковых выбросов в факельной системе и, по оценкам, позволит сократить их в три раза. Об этом сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Фаяз Шакиров сегодня на пресс-конференции.

Он напомнил, что в 2024 году на предприятии была модернизирована установка «Реактор В», что позволило снизить удельные выбросы в атмосферу на 20%. В целом за последние два десятилетия «Казаньоргсинтез» почти вдвое уменьшил воздействие на окружающую среду.

Среди ближайших экологических инициатив – реконструкция очистных сооружений, которая, по словам Шакирова, даст снижение загрязняющих веществ в сточных водах на 10%.

В ходе брифинга он также отметил положительные результаты экологического сотрудничества с «Нижнекамскнефтехимом». В прошлом году предприятие завершило реконструкцию полигона промышленных отходов. Кроме того, в 2025 году начаты работы по третьему этапу модернизации биологических очистных сооружений, что позволит дополнительно снизить нагрузку на водоемы, в частности – на реку Кама.