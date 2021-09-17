Фахрутдинов: Сообщение о запоздалом открытии УИК в Казани не подтвердилось

Существенных нарушений, которые бы влияли на ход голосования в Татарстане, в настоящий момент не зафиксировано. Об этом в Едином информационном центре в Казани сообщил региональный координатор Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов.

«Существенных нарушений, которые бы влияли на ход голосования и на волеизъявление граждан в Татарстане, не обнаружено. Однако сообщения о некоторых незначительных нарушениях были. Так, на одном из участков было сообщение о том, что участковая избирательная комиссия открылась позже назначенного времени на 2-3 минуты. Однако наблюдатели от Общественной палаты, общественные наблюдатели уже присутствовали в помещении УИК с 7.45 утра. Такие сообщения есть, мы их оперативно проверяем. Реально подтвержденных существенных нарушений на сегодняшний день нет», – сказал он.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.