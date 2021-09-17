Фахрутдинов прокомментировал утренние очереди на избирательных участках в Татарстане

Сегодня утром поступили сообщения об очередях на некоторых избирательных участках в Татарстане. Ситуацию прокомментировал региональный координатор Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов в Едином информационном центре в Казани.

«Были интересные сообщения, что на некоторых участках достаточно большая активность у самих избирателей. Это в принципе соответствует практике. В прошлые избирательные кампании такое было, когда люди перед тем, как прийти на работу, хотели проголосовать. Это приводило к возникновению некоторых очередей. Участковыми избирательными комиссиями принимались все исчерпывающие меры. В помещениях есть соответствующая разметка, которая устанавливает социальную дистанцию не менее чем на 1,5 метра. Вновь приходящие люди инструктировались, что эту дистанцию нужно соблюдать. В тоже время они использовали средства индивидуальной защиты», — сказал он.

Спикер отметил, что «каких-либо целенаправленных провокаций на сегодняшний день не было». Возможно, они припасены на последний день добавил Фахрутдинов.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.