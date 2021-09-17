Фахрутдинов: На выборах в Татарстане введен новый порядок видеофиксации

С этого года в Татарстане действует новый порядок видеофиксации на выборах. Об этом сообщил сегодня региональный координатор Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов в Едином информационном центре в Казани.

«В этом году был принят новый порядок по ведению видеофиксации во время выборов. Ушли в прошлое те времена, когда на участках редко встречались стационарные камеры. Сейчас специально устанавливалось как минимум по две камеры на участок. Они установлены таким образом, чтобы фиксировать все ключевые моменты избирательного процесса. В зону видимости камер попадают урны и кабинки для голосования, а также столы, где работают члены УИК, которые выдают избирательные бюллетени. Подсчет голосов тоже будет вестись под видеокамеры, которые работают день и ночь. Ночью они фиксируют сейфы, где будут находиться сейф-пакеты. В казанском IT-парке организован центр общественного наблюдения. Все заинтересованные люди могут туда прийти, чтобы в онлайн-режиме наблюдать за ходом голосования», — рассказал он.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.