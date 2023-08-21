Фахретдинов получил новый контракт в UFC: когда и с кем сразится татарский «Гладиатор»?

По предыдущему контракту Ринату Фахретдинову оставалось провести в UFC всего один бой

Фото: t.me/rinatgladiator

Следующий бой в Бразилии или Нью-Йорке?

По предыдущему контракту Ринату Фахретдинову оставалось провести в UFC всего один бой. Однако продление соглашения с организацией было ожидаемым. За все время пребывания в лучшем дивизионе по боям без правил татарский «Гладиатор» не проиграл ни разу (3:0), а в своем предыдущем поединке менее чем за минуту одолел именитого американца Кевина Ли.

Сам Фахретдинов на вопрос «ТИ-Спорт» об изменениях в новом «улучшенном» соглашении заявил, что разница не только в количестве боев – теперь их четыре, – но и в цифрах в личном контракте.

«Это означает, что мне продлили новый контракт и что там сумма гонорара будет выше, чем была. Он уже подписан, соперник и дата известны», – заявил Фахретдинов.

Еще один важный момент – когда этот бой состоится, Фахретдинов так и не озвучил, хотя по некоторым намекам самого бойца можно предположить, что бой точно состоится осенью.

Ринат Фахретдинов: «Мне продлили новый контракт, и сумма гонорара там будет выше, чем была. Он уже подписан, соперник и дата известны» Фото: t.me/rinatgladiator

К слову, предстоящий турнир UFC 294, который состоится в Абу-Даби, пройдет как раз 21 октября. Более того, на июльской пресс-конференции перед турниром Vegas 76, где татарский боец сражался с Кевином Ли, он обозначал именно такую цель.

«Все будет зависеть от того, какой будет победа над Кевином Ли. Как бы то ни было, победив его, я войду в топ-20 и буду просить бой в Абу-Даби. И надеюсь, что в Абу-Даби я смогу сразиться с кем-то из топ-15. Моя цель в этом году – попасть в топ-15», – говорил Фахретдинов.

Однако в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» сам Ринат заявил, что его следует ждать «чуть попозже». Вскоре татарин отправится в США. Вероятнее всего, его бой состоится на одном из ноябрьских турниров. Первый из них пройдет 4 ноября в Бразилии – UFC Fight Night, где главным станет поединок Кертиса Блейдса против Жаилтона Алмейды. Другой должен пройти 11 ноября в Нью-Йорке – здесь на турнире UFC 295 сразятся Джонатан Джонс и Стипе Миочич.

Ранее «Гладиатор» заявлял, что не против провести до конца года и два боя, если получится. Для этого у бойца будет еще два турнира, которые пока только запланированы в Лас-Вегасе 18 ноября и 16 декабря.

«Тут смотря как бой пройдет, там будет ясно. Потому что если мы сейчас бой выиграем, то будем уже в топах. А в топах, я думаю, драться часто не получится, потому что топы редко соглашаются так часто драться. Посмотрим, я бы дрался чаще, на самом деле», – сказал Фахретдинов.

Фахретдинову уже давали довольно именитого Кевина Ли. Логично предположить, что следующим шагом должен стать уже полноценный боец из топ-15 Фото: t.me/rinatgladiator

С кем будет первый бой?

Второй насущный вопрос после даты боя звучит именно так. Фахретдинову уже давали довольно именитого Кевина Ли, пусть его карьера уже шла давно по нисходящей. Логично предположить, что следующим шагом должен стать уже полноценный боец из топ-15.

На прямой вопрос «ТИ-Спорт» Фахретдинов не стал раскрывать имени. Но косвенный ответ удалось получить.

Первый поединок по новому контракту будет с бойцом из топ-15 или пока нет?

Он был в топе. В свое время даже был в топ-10. Имя пока не могу сказать, но это топовый боец однозначно.

Назову одно имя: Джек Делла Маддалена. Есть возможность с ним сразиться?

Что значит возможность? Ну, если в ростере UFC он есть, то, наверное, могут дать.

Твой первый соперник – это он?

Эм-м, это интересный вопрос, – ответил Ринат, не опровергнув и даже косвенно подтвердив наше предположение.

Медийный бизнес в UFC таков, что чем больше домыслов посеешь, тем больше обсуждений в медиапространстве получишь. Так что оставим версию поединка с австралийским бойцом как рабочую.

Ринат Фахретдинов активно работает над продвижением своего бренда. Так, например, недавно татарин запустил линейку собственного мерча с фразой «Dana, I’m hungry» Фото: t.me/rinatgladiator

«Готов подраться с Конором бесплатно. Но никто его так просто не даст»

Что касается медийной составляющей, то сам «Гладиатор» в разговоре с «ТИ-Спорт» в шутливой форме заявил, что был бы готов к гипотетическому бою с вернувшимся в UFC Конором Макрегором даже безвозмездно. Дабы получить необходимое со стороны медиа и, разумеется, рекламодателей.

Никто, как говорится, так просто тебе его не даст. Я и бесплатно готов подраться (смеется). Надо поднять «медийку», а это один из самых узнаваемых бойцов в истории, что тут говорить. Мы можем его любить или не любить, но надо отдать должное – это один из самых популярных бойцов.

Как считаешь, надолго хватит Конора в UFC и есть ли вообще смысл в его возвращении?

Это хорошо и для лиги, и для него самого. UFC заработает, и он заработает. Почему бы и нет? Рейтинги вырастут, просмотры вырастут. Все равно Конора любят, будут смотреть. UFC – это все-таки история о рейтингах.

К слову, о «медийке», сам Ринат Фахретдинов активно работает над продвижением своего бренда. Так, например, недавно татарин запустил линейку собственного мерча с фразой «Dana, I’m hungry», которую татарский боец произнес после победы над Эриком Спайсли в Абу-Даби.

Видел у тебя футболку «Дана, я голодный». Это был элемент давления на главу UFC, чтобы поскорее дал контракт и соперников?

Это мой слоган. После того как я выиграл нокаутом в Абу-Даби, сказал: «Дана, я голоден». После этих слов и нокаут он (Уайт, – прим. Т-и) подписал меня, и мы решили сделать это официальным мерчем. Стали делать экипировку, одежду, футболки с ним. Так это и осталось моим личным слоганом, – подытожил Фахретдинов.