Фаузия Байрамова и Хусаин Аймалетдинов провели никах

Фото: взято из соцсети Фаузии Байрамовой

Писательница и общественный деятель Фаузия Байрамова в соцсетях поделилась с новостями из личной жизни. Она сообщила, что сочеталась мусульманским браком никах с Хусаином Аймалетдиновым.

«Дорогие друзья! В моей жизни большие перемены. 28 ноября прошлого года мы с Хусаином эфенде Аймалетдиновым сочетались никахом. Никах нам прочитал Габдулла хазрат Галиуллин в Сенной мечети Казани. Пусть Всевышний будет доволен!» — поделилась Фаузия Байрамова.

Она также рассказала, что ее избранник из нижегородских татар.

«Мой супруг Хусаин сын Мансура из Нижегородской области, религиозен, знаток истории края. У нас общая высокая цель — служить нашей нации. Пусть нам удастся принести много пользы своему народу!» — сказала Фаузия Байрамова.

На странице писательницы друзья искренне поздравили ее с радостным событием. «Поздравляем, Фаузия апа! Рада за вас», «Поздравляем, Фаузия апа! Милости вам от Всевышнего!», «Субхан-Аллаһ, Фаузия апа, поздравляю. Будьте друг для друга поддержкой, долгой вам жизни на службе народу» — такие пожелания оставили подписчики. Фаузию ханум также поздравляют татары из зарубежных стран.

Фаузия Байрамова овдовела в 2021 году, ее прежний муж Джамиль Сафиуллин скончался от осложнений коронавируса.