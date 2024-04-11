Фаузэна Рахматуллина из Орска: «Дом под водой, мы сейчас как бомжи, остались ни с чем»

Фото: из семейного архива Рахматуллиных

«Куры мои, бедные, погибли. Думаю о них и плачу…»

Орск – город с 189-тысячным населением, расположенный на слиянии рек Урал и Орь в 280 километрах от Оренбурга. Выше по течению Урала – Ириклинское водохранилище. Из-за обильного паводка вода в реке резко поднялась, и 5 апреля дамба, которая должна была защитить Орск от наводнения, не выдержала. В результате прибрежные районы города были подтоплены. Пострадали также и другие деревни и поселки Оренбургской области. Вода пришла и в областной центр. В области объявлен режим ЧС, несколько тысяч человек эвакуированы.

Фаузэна Рахматуллина с мужем проживают недалеко от дамбы, в частном секторе. Этот район называют Старым городом, в нем в основном живут татары. Свой дом Рахматуллины построили еще 35 лет назад. В настоящее время здание практически целиком ушло под воду.

– Сейчас из воды торчит только крыша дома, он полностью под водой, – рассказывает Фаузэна апа. – Уходя, открыли крышу сарая, чтобы куры и петух хотя бы на крыше могли спастись. Но сарай тоже ушел под воду! Вместе с курами… Наверное, погибли, бедненькие мои. Все время думаю о них и плачу…. Мы с мужем теперь как бомжи. И таких «бомжей», как мы, здесь очень много.

Когда пришла вода, мы с мужем все бросили и ушли из дома. Во что были одеты – так и пошли. Позже соседи отправили фото – вода поднялась до половины высоты ворот, а потом смотрим – и видим одну водную гладь, дом полностью исчез! Сердце упало...

Мы с мужем вместе 35 лет. Потеряли все, что у нас было. Я ушла в резиновых сапогах, муж – в зимней обуви. Район, где мы живем, – это старая часть Орска, там только частные дома, – пояснила собеседница «Интертата».

«Чтобы получить 10 тысяч рублей помощи, ждем четыре часа в очереди»

По словам Фаузэны Рахматуллиной, катастрофа такого масштаба в их краях впервые. От наводнения пострадали тысячи домов и хозяйств.

– В 1998 году тоже пришла вода, но тогда она поднялась только до крыльца. Примерно 10 дней простояла и стала убывать. Дети еще были маленькие, один из них несколько дней не ходил в школу. А сейчас Урал разлился так сильно, что дамба не выдержала.

Я сама работаю оператором газового котла, муж на пенсии. Территорию, где я работаю, затопило, мою коллегу оттуда эвакуировали.

Наши соседи приплыли на лодке, смогли вывезти своих собак, кур. Одна курица, видимо, решила, что вырвалась на свободу, – сама прыгнула в воду и утонула. Домашние животные не могли даже самостоятельно взобраться на крышу сарая. Такой кошмар, настоящий конец света!

Мы сначала перебрались в дом родителей мужа. Там пожили два дня, пока вода не стала приходить и к их дому. Свет, воду отключили. Мы ушли к родственникам в другой конец города. Там переночевали два дня. Теперь уже пришли к другим нашим родственникам. Вот так кочуем с места на место.

Сейчас находимся в МФЦ, уже более четырех часов в очереди. Тут яблоку негде упасть, людей очень много! Пришли, чтобы получить 10 тысяч рублей помощи от государства. Пока стоим в очереди, спрашиваем друг у друга, как у них дела, находим своих соседей. Друг друга понимаем с полуслова. Общая беда всех нас объединяет, иногда от безысходности плачем, – описала положение жителей Орска собеседница.

«Наверное, вода простоит не меньше месяца»

Фаузэна апа надеется, что вода надолго не задержится и они с мужем смогут вернуться в свой дом. Они также верят, что дамбу отстроят заново и в этот раз сделают ее надежной. Во всяком случае, так обещают власти Оренбургской области.

– Наверное, вода простоит не меньше месяца. Что будем делать дальше? Сложно сказать. У нас там все уже испорчено. Думаем снять квартиру, пока не сможем вернуться домой. Нам сказали, чтобы мы сняли все на фото и видео, когда попадем в свое хозяйство: дом, сарай, подсобные помещения. Я не знаю, есть ли смысл снимать? Наверняка все уже унесло рекой. Кому что докажешь? Конечно, фотографировать я буду, но мне всего жалко. Все, что было куплено на заработанные трудом деньги, все-все пропало. Очень жалко.

Приезжала комиссия, пообещали, что помогут. Вчера в Орске был митинг, люди вышли на площадь. Они недовольны, что власти недостаточно ответственно отнеслись к защите города от наводнения. Дамба была построена без соблюдения всех требований. Прокуратура начала проверку. Но какой для меня толк от этой проверки? Дом и все хозяйство остались под водой.

Кто-то говорит, что можно будет поставить палатку во дворе и жить в ней, пока дом не высохнет после подтопления. Может быть, так и придется сделать.

Спасибо волонтерам, неравнодушным людям, они помогают. Из крана пить воду запретили, поэтому питьевую воду раздают бесплатно. Мой свекор – 75-летний Халиулла бабай сидит у себя на третьем этаже, говорит, что никуда из своего дома не уйдет. Волонтеры привозят ему воду, хлеб.

Фаузэна апа передает слова благодарности всем татарам, которые поддерживают и переживают за них.

Для желающих помочь семье Рахматуллиных

Карта Сбербанка 4276460027651996, привязана к номеру 8 922 553 02 65. Рахматуллина Фаузэна Рафаиловна

Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского