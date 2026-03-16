Фатхутдинов: в Советском районе Казани заняты 166 тыс. человек

В Советском районе Казани работают около 27 тыс. предприятий, где заняты 166 тыс. человек, а также зарегистрированы более 28 тыс. самозанятых. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

По его словам, Советский район сохраняет статус крупнейшего района Казани по масштабам экономической активности. Существенный вклад в развитие экономики вносит сектор малого и среднего предпринимательства: на 12 тыс. предприятиях МСП трудятся 46 тыс. казанцев.

Отдельное внимание в районе уделяется поддержке самозанятых. Сейчас в Советском районе насчитывается более 28 тыс. самозанятых граждан.

Последовательная работа по поддержке занятости позволяет снижать уровень безработицы. На сегодняшний день официально зарегистрированы 290 безработных, что меньше, чем годом ранее. При этом на одного безработного в среднем приходится около восьми вакансий.

Параллельно ведётся работа по легализации трудовых отношений и защите прав работников. В 2025 году в районе прошло 111 комиссий по борьбе с «серым» рынком труда. Кроме того, в рамках проверки рисков подмены трудовых отношений обследовали 121 организацию, и в 81 случае нарушения подтвердились.

Значительную роль в экономике района играет торговля и потребительский рынок. Сейчас в Советском районе насчитывается около 8,5 тыс. объектов торговли и услуг. В рамках наведения порядка в этой сфере в 2025 году с улиц района убрали 31 незаконный торговый объект, а также отремонтировали 8 фасадов торговых предприятий. В 2026 году планируется обновить ещё 12 фасадов.

Одним из ключевых проектов для промышленного развития района станет строительство нового производства на базе Казанькомпрессормаш. Здесь планируется возвести завод технологических нефтяных насосов с объёмом инвестиций около 4 млрд рублей.

Предприятие станет альтернативой зарубежным решениям и сможет выпускать до 300 насосных систем в год. Запуск первой очереди намечен на июнь 2026 года, реализация проекта позволит создать около 200 новых рабочих мест.